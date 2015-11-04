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ترك حفيدته (5 سنوات) وحيدة بالصحراء وأعطاها مسدساً

4/11/2015
ترك حفيدته بمفردها في الصحراء ومعها مسدس-الغارديان

ترك بول أرماند ريتر (53 عاماً) من مدينة فينيكس بولاية أريزونا الأمريكية، حفيدته البالغة من العمر 5 سنوات وحيدة في الصحراء وأعطاها مسدساً محشوا بالرصاص وأخبرها بأن تطلق النار على أي شخص سيء أو شرير.

وبحسب صحيفة الغارديان البريطانية، فإن الجد خرج بحفيدته من منزلهم في باكاي التي تبعد 30 ميلاً عن فينيكس، في شاحنة صغيرة في وقت مبكر من يوم الأحد.

ونقلت الصحيفة عن الشرطة قولها إن "ريتر" أعطى للطفلة مسدسه المحشو بالرصاص وعلمها طريقة استخدامه، لكي تطلق النار على "أي شخص سيء".

وتم إلقاء القبض على "ريتر" في أعقاب الحادث الذي وقع ليلة الاحد الماضي، حيث قالت السلطات إنه ترك منزله مع حفيدته بعد ظهر الأحد، ثم تم الإبلاغ عن فقدان الطفلة بعد مرور أربع ساعات.

ويواجه الجد تهمة سوء معاملة الطفلة وتعريضها للخطر، وذلك بعد أن تركها بمفردها "حتى يذهب لاحتساء بعض المشروبات وتناول الهمبرغر بالجبن".

وأوضحت الصحيفة أن والدة الطفلة ورجل إطفاء كان في غير مواعيد العمل، تمكنا في النهاية من العثور على الطفلة في الصحراء وهي تحمل المسدس، فيما تم تحديد مكان الجد لاحقا في أحد المتاجر.

وتم إعادة الطفلة لوالدتها، وأخطرت هيئات حماية الأطفال المحلية.

وبرر الجد الذي تم وضعه في السجن، قراره ترك الطفلة بمفردها في الصحراء بأنها كانت تشكو من عدم القدرة على السير وجلست تحت إحدى الأشجار بعدما تعطلت سيارته.

 

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