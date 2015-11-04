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بالصور.."الجلبي" يشيع "رسميا"إلى قبره في النجف

4/11/2015

تشييع جنازة السياسي العراقي – أحمد الجلبي

شيع في بغداد (الأربعاء) جثمان أحمد الجلبي السياسي العراقي الذي عثر عليه ميتا في منزله في بغداد، فيما أرجع التلفزيون الحكومي سبب الوفاة لأزمة قلبية. 

وتجمع المعزون من أفراد أسرته وأصدقائه خارج منزله صباح الأربعاء انتظارا لخروج النعش لنقله إلى مقر البرلمان حيث تقام له جنازة رسمية وينقل بعد ذلك إلى مدينة النجف لدفنه. 

وزينت العربة التي نقلت نعش الجلبي خارج منزله بالأعلام وصوره وتجمع المعزون حولها لبدء الجنازة. 

كان نجم الجلبي صعد كزعيم للمؤتمر الوطني العراقي في المنفى في أواخر فترة حكم الرئيس السابق صدام حسين حيث لعب دورا رئيسيا في تشجيع الإدارة الأمريكية للرئيس السابق جورج بوش على غزو العراق والإطاحة بصدام.

 

 

 

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