النقض تنظر محاكمة مبارك "حضوريا" في قضية قتل المتظاهرين

الرئيس المصري المخلوع – حسني مبارك

تنظر محكمة النقض المصرية، (الخميس) قضية محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك وبحضوره للمحاكمة وجوبيا، في قضية اتهامه بالاشتراك في القتل العمد بحق المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير.

وأشار مصدر قضائي إلى أن نظر القضية سيتم برئاسة المستشار أحمد عبد القوي بسبب بلوغ المستشار أنور جابري سن المعاش القانونية في 30 يونيو/ حزيران 2015، ومن ثم تولى عضو اليمين رئاسة الدائرة، والذي سينظر القضية غداً".

ولن تعقد الدائرة بكامل تشكيلها الجديد، وإنما سيقتصر على الأعضاء الذين كانوا أساسيين وقت صدور الحكم السابق، والذي سيكون 5 أعضاء كحد أقصى، طبقاً للمصدر، الذي شدد على أن "حضور مبارك جلسة الحكم هو وجوبي بجلسة الغد، لأن محكمة النقض ستتحول إلى محكمة موضوع وتنظر القضية وتفصل فيها مباشرة".

ولفت المصدر القضائي إلى أن "مكان انعقاد المحكمة سيكون بدار القضاء العالي بوسط القاهرة، حيث إن قانون محكمة النقض أوجب انعقادها بذات مكانها دون تغييره"، كانت محكمة النقض المصرية، في جلستها المنعقدة في 4 يونيو/ حزيران الماضي، بدار القضاء العالي بوسط القاهرة، قضت بنقض "إلغاء" الحكم الصادر من محكمة الجنايات بعدم جواز نظر محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك، فيما يتعلق باتهام واحد فقط وهو "الاشتراك في القتل العمد بحق المتظاهرين"، وأمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة مبارك" بمعرفة المحكمة ذاتها.