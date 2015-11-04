المركزي اليمني يأمر بتقييد سعر صرف الدولار

محافظ البنك المركزي اليمني محمد عوض بن همام

ألزم البنك المركزي اليمني يوم الأربعاء كل البنوك العاملة في البلاد وشركات الصرافة بتحديد سعر صرف الدولار مقابل الريال عند 214.78 للشراء و214.91 للبيع.

كان الريال سجل أواخر الشهر الماضي أدنى مستوى له أمام الدولار منذ مارس آذار حيث هوى إلى 270 ريالا مقابل 240 في أغسطس آب وسط امتناع البنوك الحكومية عن صرف الدولار واليورو.

وأغلقت جميع مكاتب الصرافة أبوابها في العاصمة صنعاء منذ أواخر الشهر الماضي.

لكن سعر الصرف تحسن مع بداية الشهر الحالي إلى 245 ريالا إثر عودة محافظ البنك المركزي محمد عوض بن همام إلى العاصمة صنعاء في 30 أكتوبر تشرين الأول بعد غياب حوالي شهرين ونصف قضاها في مسقط رأسه بمحافظة حضرموت في شرق اليمن.

ويعاني اليمن من ضائقة مالية غير مسبوقة منذ انقلاب جماعة الحوثي وسيطرتهم على العاصمة وتوقف تصدير النفط الذي تشكل إيراداته 70 بالمئة من دخل البلاد وتوقف المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية والسياحة.