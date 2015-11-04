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الشيخة موزا: مدارس الشرق الأوسط تحولت لمقابر والطلاب للاجئين

4/11/2015

قالت الشيخة موزا بنت ناصر, رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع  إن  منطقة الشرق الأوسط مصابة بالشلل  في تطوير التعليم التمهيدي والابتدائي مما أدى إلى تحويل مدارس المنطقة لمقابر والطلاب للاجئين. 

وأضافت  خلال كلمتها في افتتاح مؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم (وايز) الذي عقد اليوم في العاصمة القطرية الدوحة,  تحت عنوان "الاستثمار من أجل التطوير" أن  يد الاغتيال  طالت العلماء في المنطقة  دون أدنى عقاب دولي, مشيرة إلى أن التعليم يتعرض للهجوم في منطقة الشرق الأوسط, وأنه يجب تعزيز كافة الإجراءات  لتأمين الجهود لتطويره وملاحقة الجناة.

وأوضحت أن الاستثمار في التعليم يجب أن يكون على المستويين الطويل والقصير لخدمة 58 مليون طفل في المنطقة, لافتة إلى أن برنامج "علم طفلا" الذي انطلق عام 2012 أقيمت على أثره شركات دولية لتأمين التعليم للأطفال في مناطق النزاعات.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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