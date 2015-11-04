السيسي: المشاركة الضئيلة بالانتخابات ليست "يأسا من حكمي"

الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي – أرشيفية

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن جماعة الإخوان المسلمين جزء من الشعب المصري، و إن نسبة المشاركة الضئيلة في الانتخابات البرلمانية التي أجريت الشهر الماضي لا تعد دليلا على اليأس من حكمه.

وأضاف السيسي في حوار مع "بي بي سي" قبل توجهه إلى بريطانيا في زيارة رسمية تستمر 3 أيام، أنه يسير بمصر على الطريق نحو الديمقراطية، وهو الطريق الذي بدأ بثورة عام 2011 اطاحت بحسني مبارك، ولكنها بحاجة الى وقت لتبلغ اهدافها مشيرا إلى أن مصر مهددة من قبل جماعات متشددة, وأنها تخشى من انهيار مماثل لما شهدتها دول الجوار، وأضاف أن وضع مصر يختلف عن وضع أوروبا.

وقال الرئيس المصري إن على منتقديه في الغرب تفهم التهديدات التي تواجهها مصر حيث قتل المسلحون "الجهاديون" 600 على الأقل من رجال الأمن في السنتين الأخيرتين، وأنه لو توافرت الاجواء السائدة في أوروبا في مصر لما احتاج لسن قوانين مشددة .

وقال إنه لا بأس أن تتم مراقبة حقوق الانسان في مصر، وتساءل أليس من الأفضل للملايين الذين يعانون من ظروف اقتصادية صعبة، السؤال عنهم؟".

وأكد الرئيس المصري أن المئات من الذين حكم عليهم بالإعدام في القضايا المتعلقة بالإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي لن تنفذ فيهم تلك الأحكام إما لكونهم حوكموا غيابيا أو لأنهم سيستأنفون تلك الأحكام.

وأشار إلى أن الإخوان جزء من الشعب المصري، وعلى الشعب المصري أن يقرر طبيعة الدور الذي يمكن أن يلعبوه مستقبلا.





وفي حوار آخر مع صحيفة ديلي تلجراف البريطانية قال السيسي إن على بريطانيا ودول حلف شمال الاطلسي الأخرى التي شاركت في الاطاحة بمعمر القذافي أن تبذل مزيدا من الجهد لوقف انتشار "التطرف الاسلامي" في ليبيا.