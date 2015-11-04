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الرئاسة التركية: أبواب تركيا ستظل مفتوحة أمام السوريين

4/11/2015

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين إن نظام  بشار الأسد مسؤول عن مقتل 400ألف مواطن سوري حتي الأن, مشيرا إلى أن بلاده تشارك السعودية وفرنسا  وجهة النظر بأنعدام أي مستقبل للأسد في سوريا.

وأضاف كالين خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بالعاصمة التركية, أن المشكلة السورية لاتزال تؤرق أنقرة  وبصفة خاصة ما يتعلق منها باللاجئين, لافتا إلى أن تركيا تتعامل مع أزمة اللاجئين السوريين من منطلق إنساني وستظل أبوابها مفتوحة أمامهم.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة التركية أن بلاده ستواصل الحديث مع الاتحاد الأوروبى بشأن الأزمة السورية.    

وأشار إلى أن بلاده ستستضيق قمة مجموعة العشرين في بمدينة أنطاليا التركية منتصف الشهر الجاري لمناقشة سبل مكافحة الإرهاب ومشكلة اللاجئين وملفات أخرى, لافتا إلى أن الرئيس التركي رجب طيب  أردغان سيعقد اجتماعا مع رئيس وزراء اليابان قبل انعقاد القمة. 

المصدر : الجزيرة مباشر
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