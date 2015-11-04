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الإسكندرية في عطلة بسبب الطقس السيء

4/11/2015

أعلنت محافظة الإسكندرية، أن اليوم الخميس سيكون إجازة رسمية بالمصالح والمدارس الحكومية، بسبب موجة الطقس السيئ التي تشهدها المدينة في الوقت الحالي.

ولم تكد تفيق شوارع الإسكندرية من صدمة الغرق الأولى أواخر الشهر الماضي، حتى منيت بصدمة جديدة فجر اليوم.

الصدمة جاءت نتيجة سقوط كميات ضخمة من الأمطار الرعدية ما أدى لغرق الشوارع وارتفاع منسوب المياه في كافة أنحاء المدينة.

وتوقفت حركة الترام والسيارات ، فيما قررت سلطات ميناء الإسكندرية إغلاق ميناء بوغازي الإسكندرية وميناء الدخيلة، أمام حركة الملاحة البحرية ، بسبب سوء الأحوال الجوية ، وزيادة سرعة الرياح وارتفاع الأمواج.

وقالت مصادر بشركة الصرف الصحي أن الخمس محطات الرئيسية للصرف الصحي بالإسكندرية قد تعطلت بالكامل نتيجة ارتفاع منسوب المياه بشكل كبير جدا يفوق قدرات تلك المحطات وهى «الرأس السوداء، الجزيرة الخضراء، السيوف، السيوف 7، العامرية»، مما سيؤدي لاستمرار غرق الشوارع والمنازل لعدم قدرة المحطات على صرف تلك المياه.

يذكر أن محافظة الإسكندرية كانت قد تعرضت لموجة من السيول أواخر الشهر الماضي لقي على إثرها 8 مواطنين مصرعهم فيما غرقت بعض البيوت نتيجة تراكم المياه في الشوارع لسوء حالة شبكة الصرف ، وهي الأزمة التي استقال على إثرها محافظ الإسكندرية.

المصدر : الجزيرة مباشر
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