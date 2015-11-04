استقالة المسيري لم تنقذ الإسكندرية من الغرق

لم تنقذ استقالة المحافظ السابق هاني المسيري الإسكندرية من الغرق مرة أخرى, ولكن الأزمة تكررت للمرة الثانية بعد المرة الأولى في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي.

فقد أدى هطول الأمطار الغزيرة على الإسكندرية صباح اليوم الأربعاء إلى غرق أحد الجراجات في منطقة المنشية، نتيجة تراكم المياه في ظل غياب سيارات الشفط، وغرق عشرات السيارات بداخله.

كما أغلقت العشرات من المدارس أبوابها اليوم في وجه الطلاب نتيجة غرقها وغرق الشوارع المحيطة بها بمياه الأمطار.

وشهدت الإسكندرية للمرة الثانية إغراقا تاما لكل محاورها المرورية المهمة، والعديد من شوارعها الرئيسية، كما غرقت العديد من المناطق السكنية بمياه الأمطار، نتيجة النوة التي تضرب المدينة منذ الساعات الأولى لصباح اليوم.