البث الحي
منوعات

اردوغان: الشعب التركي يرغب في حكومة "قوية" لحزب "واحد"

4/11/2015

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الشعب التركي في انتخابات الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري ، أعلن أنه لا يريد حكومة إئتلافية، بل يريد الاستقرار في البلاد عبر حكومة قوية يشكلها حزب واحد.

وأضاف أردوغان في كلمة ألقاها، اليوم خلال لقائه  ومسئولين أتراك  إن المرحلة المقبلة ستكون "مرحلة الأخوة الوحدة والوطنية"، مشيرا أن الانتخابات أظهرت أن الشعب التركي، لا يسمح بتمرير أي محاولات سياسية من شأنها أن تبعد البلاد عن الأمن والاستقرار.

واعتبر أردوغان  أن "الانتخابات كانت رسالة للذين اتكأوا على المنظمات الإرهابية، وكافة أشكال الكيانات الموازية"، لافتا أن "كل جهود تلك الجهات في توجيه الرأي العام لمآربهم، فشلت أمام الإرادة الشعبية" – على حد قوله

ورأى أن أهم الرسائل التي وجهها الشعب كانت "ضرورة صياغة دستور جديد للبلاد في أقرب فرصة". وشدد أردوغان على ضرورة مراجعة الأحزاب السياسية التي تحاول إعاقة المطلب الشعبي في صياغة دستور جديد للبلاد لمواقفها، معرباً عن أمله أن تقدم تلك الأحزاب مساهماتها في التحضير لصياغة الدستور.

وبخصوص الحرب على الإرهاب، أوضح الرئيس التركي أن العمليات العسكرية ضد منطمة "بي كاكا" الإرهابية متواصلة داخل البلاد وخارجها حتى تتخلى المنظمة عن السلاح، وتتوقف جميع عناصرها عن نشاطاتها إما عن طريق تسليم أنفسهم، أو مغادرة البلاد.

المزيد من منوعات

ليس بموجب معاملة تفضيلية.. الملكة إليزابيث ستتلقى لقاح فايزر بالتزامن مع بداية طرحه في بريطانيا

اليزابيث الثانية ملكة انجلترا (رويترز)

لأول مرة.. توصية أمريكية بارتداء الكمامة حتى داخل المنازل

الرئيس المنتخب جو بايدن قال إنه ينوي أن يطلب من الأمريكيين وضع كِمامات لمدة 100 يوم (غيتي)

النواب الأمريكي يلغي تجريم القنب الهندي

نبتة القنب الهندي (رويترز)

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

ترمب يعتبر نفسه الفائز في الانتخابات ويتعهد بمواصلة القتال (فيديو)

U.S. President Donald Trump hosts a campaign event with U.S. Republican Senators David Perdue and Kelly Loeffler at Valdosta Regional Airport in Valdosta, Georgia, U.S., December 5, 2020. REUTERS/Dustin Chambers

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

نائب مرشد الإخوان يتحدث للجزيرة مباشر عن احتمالات التغيير في المنطقة مع إدارة بايدن (فيديو)

إبراهيم منير نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين (الجزيرة)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)