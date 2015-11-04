"أم التعليم في أفغانستان" ، تنال جائزة "وايز" 2015

نالت الدكتورة سكينة يعقوبي، المؤسس والمدير التنفيذي للمعهد الأفغاني للتعليم جائزة وايز للتعليم لعام 2015. وأمضت الدكتورة يعقوبي، والبالغة من العمر 65 عامًا، والتي يطلق عليها لقب "أم التعليم في أفغانستان"، عقدين من الزمن وهى تحاول جاهدةً إعادة بناء المشهد التعليمي الذي دمّرته الحرب في بلادها.

بدأت الدكتورة يعقوبي رحلتها في مطلع التسعينيات، حين بدأت تعمل في مخيم لللاجئين الأفغان في باكستان، ولأنها كانت معلمة شغوفة بعملها، عكفت على تدريب المعلمين، وفتحت مدارس للأطفال، ومراكز لتعليم النساء، ولم يردعها حكم طالبان في منتصف التسعينيات من أداء مهمتها المتمثلة في توفير التعليم والخدمات الصحيّة للنساء والأطفال، وخصوصًا الفتيات.

وفي عام 1995، أطلقت الدكتورة سكينة يعقوبي المعهد الأفغاني للتعليم والذي يهدف إلى تحسين تدريب المعلمين من خلال الابتكار. وتركز برامج المعهد الأفغاني للتعليم على تدريب معلمين ذوي كفاءة عالية، وتوفير التعليم الشامل للمعلمين الأفغان في باكستان وأفغانستان؛ وعندما ينهي المعلمون تدريبهم على أساسيات التعليم، يقدم لهم المعهد إمكانية المشاركة في ورش عمل لتعزيز مهارات التعليم لديهم.

وعندما حظرت طالبان تعليم الفتيات في التسعينيات، دعم المعهد الأفغاني للتعليم فكرة المدارس المنزلية السرية لتعليم 3000 طالبة في جميع أنحاء البلاد، كما أنه كان أيضًا أول منظمة تفتتح مراكز تعليمية للنساء في البلاد، وما يزال مستمرا في سعيه الحثيث لإيجاد طرق مبتكرة لتوفير التعليم والمهارات المهنية للفتيات والنساء.

وتحت قيادة الدكتورة يعقوبي غدا المعهد الأفغاني للتعليم منظمة رائدة ذات رؤية طموحة تعمل على المستوى الشعبي لتمكين المرأة والمجتمعات المحلية. وقد أطلقت هذه المقاربة التصاعدية الحراكَ لإحداث تحول إيجابي مستمر على المستوى المحلي، ومنذ بداية تأسيسها، قدم المعهد الخدمات التعليمية والصحية إلى 12 مليون خص على الأقل من الذين يعيشون في المناطق الريفية والمهمشة في أفغانستان.

في الآونة الأخيرة، افتتح المعهد الأفغاني للتعليم مدارس خاصة لتوفير التعليم عالي الجودة بأسعار معقولة. كما أنشأت أيضًا محطة إذاعية، لبثّ المحتوى التعليمي الخاص بالمعهد التابع لها إلى سكان المناطق النائية، وتشمل خططها المستقبلية كذلك إنشاء شبكة تليفزيونية وجامعة للنساء.