أردوغان يتعهد بأن يكون منحازا للشعب

تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان,بأن يكون منحازا للشعب في حكمه وقال أعدكم بألا أكون رئيسا غير عادي وستجدونني دائما منحازا للشعب", وأوضح أن ما سماه "الإرهاب فى مناطق الأكراد" يهدد مشروعات التنمية, ويتهم الحكومة بزعزعة أمن واستقرار البلاد, مشيرا إلى أنه لا يؤمن بتمييز فريق على آخر, وأن الأكراد مواطنون لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات.

وأوضح أردوغان في كلمة له اليوم أنه تم إنشاء مطارات فى مناطف الأكراد البعيدة التى لم يكن أحد يتخيل أن تصلها الطائرات,

وقال إن هناك من يقود حملات مضادة للدولة فى الخارج والداخل بما يتنافى مع مصالح البلاد .

وأضاف أنه يدرك أن الإرادة الشعبية هى الأساس و مصدر السلطات, وأن الشعب حقق إرادته أمام الصناديق وأنهى الأزمة .

وأعرب أردوغان في كلمته عن اعتقاده بأن الأحزاب التى رفضت المشاركة في ائتلاف حكومي عاقبها الشعب فى الانتخابات الأخيرة, لافتا إلى أن الشعب قال لـ "التنظيم الإرهابى" إن العمل السياسى هو الوحيد للإصلاح والتنمية.

وأكد أردوغان على أن الأمن والاستقرار لا يمكن تحقيقهما ألا من خلال الديمقراطية وصناديق الاقتراع .