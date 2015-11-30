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نجت من حادث أليم فماتت بعده بدقائق !

30/11/2015
نجت من حادث وماتت في آخر (نيويورك بوست)

 بعد لحظات من نجاتها من حادث أليم صباح (الأحد) عادت "بريتاني ليث" 25 عاماً، مجدداً الى السيارة لإحضار حافظتها،وحصل ما لم يكن في الحسبان، حيث دهستها سيارة أخرى – حسب صحيفة نيويورك بوست الأمريكية.

وحسب الشرطة، فإن "بريتان"ي وهي أم لطفلة بعمر ثلاثة سنوات وتعمل خبيرة تجميل، لم تصب بأي جروح على الإطلاق عندما اصطدمت سيارتها النيسان وانقلبت على سقفها في "لونغ أيلاند" جنوب "باركواي" بولاية نيويورك الأمريكية في قبيل الساعة الرابعة صباحاً.

وتمكنت "بريتاني" من الخروج من السيارة عبر نافذة السيارة المتصدعة بمساعدة سائقين آخرين، ولكن قررت العودة إلى سيارتها لجلب حافظتهاوبعض أمتعتها وبينما كانت تسير إلى الوراء على الجانب الأيسر من الطريق، دهستها سيارة مسرعة على الطريق السريع وماتت على الفور.

واصطدمت سيارة الشرطة التي وصلت إلى المكان بعد عدة دقائق من الحادث، بسيارة أخرى مسرعة وتم نقل أحد عناصر الشرطة إلى المشفى بعد أن أصيب إصابات طفيفة.

وعبرت "آنا ليث" جدة "بريتاني" البالغة من العمر 73 عاماً، عن حزنها الشديد لخبر وفاة حفيدتها، وكشفت أنها عاجزة عن نقل الخبر لابنة "بريتاني" الصغيرة فهي مازالت طفلة صغيرة وفقدت والدتها باكرا.

لكن الطفلة تسألها دائماً "أين أمي؟ أين أمي؟" واصفة "بريتاني" بأنها أفضل أم في العالم، وأنه كان ينبغي على السائقين منعها من العودة إلى سيارتها.

وحسب الشرطي "توماس هيوز" أصرت" بريتاني" على إحضار حافظتها على الرغم من تحذيرات السائقين المتواجدين في مكان الحادث، وتسبب الحادث بإغلاق طرق باركواي لأكثر من 7 ساعات ثم أعيد فتحها جميعاً في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً.
 

 
 
 
 

 
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