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ميركل تطالب بجمع 100 مليار دولار لرفع كفاءة الدول النامية

30/11/2015

قالت المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" إنه يجب على الجميع أن يتمتع  بـالـصدق في مسألة قـياس انـبعاثات الغـازات الضارة،  مطالبة بجمع  100 مليار دولار سنويا لتعزيز كفاءة الدول النامية.

وأعلنت "ميركل" خلال كلمتها أمام الجلسة الافتتاحية لقمة المناخ بباريس أن برلين سـتشارك في الكثير من البرامج المعـنية بالطاقة النظيفة مشيرة إلى سعي بلادها لخفـض انبعـاثات الغازات الدفيئة بمقدار أربعين بالمئة حتى عام 2020.

من جانبه أكد الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" أن بلاده تعتمد على كفاءة الطاقة وأنها قد خفضت بالفعل الغازات الدفيئة بمقدار 3.5 %.

وأكد بوتين ضرورة أن تكون المعاهدة الجديدة ملزمة ومنصفة وشاملة وفقا للقانون، ووجوب أن يعمل الجميع على خفض درجة حرارة الأرض بمقدار درجتين.

المصدر : الجزيرة مباشر
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