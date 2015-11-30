موقع بحثي: توفيرا للنفقات سافر جوا يوم الثلاثاء

أيام الثلاثاء هي الأرخص في تذاكر الطيران

ذكر موقع موموندو، المتخصص في السفر أن أيام الثلاثاء عادة ما تكون الأرخص للسفر جوا، وخلص أيضا إلى أن أيام السبت هي الأغلى عند السفر بالطائرة.

وقام الموقع برصد أكثر من 12 مليار سعر لمئة رحلة ربط غالبا ما يتم حجزها عبر الموقع واكتشف أن أسعار أيام الثلاثاء هي الأرخص بواقع 11.5 بالمائة مقارنة برحلات أيام السبت.

أما الرحلات التي تنطلق ما بين السادسة مساء ومنتصف الليل فهي الأرخص بينما الرحلات الأغلى فهي التي تنطلق بين العاشرة صباحا والثالثة مساء.

وأظهرت النتائج الأخرى للبيانات أنه كلما تم حجز الرحلات قبل موعد المغادرة بـ 53 يوما في المتوسط، كانت الرحلة أرخص. ولكن الوقت الأمثل للحجز المسبق يتوقف بشدة على رحلات الربط الفردية.