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مصر.. معرض لبيع سيارات يرجع تاريخها للثلاثينات

30/11/2015

نظمت شركة "فنتاج ويلز مصر"  تحت رعاية وزارة الدفاع ووزارة السياحة للمرة الثالثة هذا العام معرضا لمجموعة من السيارات الخاصة الكلاسيكية القديمة.

ضم المعرض عشاق السيارات القديمة من مختلف  محافظات مصر لعرض سياراتهم التي يرجع تاريخها للفترة من ثلاثينات القرن الماضي وحتى تسعيناته ، ودفع أصحاب السيارات المشاركة رسم اشتراك قيمته مئة جنيه مصري.  

وعرضت الجمعة الماضية  75 سيارة  بأحد الفنادق بالعاصمة القاهرة.

وجمع السيارات القديمة هواية قديمة للكثيرين في مختلف أرجاء العالم، حيث تتراوح في الخارج بين  الآلاف والملايين من الدولارات.

ويعتقد كثيرون أن ارتفاع السعر قد يقلل من إقبال الناس على هواية جمع السيارات القديمة..

 

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