مصر..إحالة إسماعيل الإسكندراني إلى أمن الدولة

الصحفي / اسماعيل الاسكندراني

قالت مصادر أمنية بالبحر الأحمر، إنه تم إحالة الصحفي والناشط الحقوقي إسماعيل الإسكندراني إلى نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة ، وذلك بعد إلقاء القبض عليه بمطار الغردقة الدولي، عقب وصوله قادمًا من ألمانيا.

وأضافت المصادر في تصريحات صحفية، الاثنين، أنه تم ترحيل "الإسكندراني" برفقة قوة أمنية من الغردقة للقاهرة، مشيرة إلى أنه لم يتم الإفصاح عن التهم الموجهة إليه حتى الآن.

كانت الأجهزة الأمنية المختصة بالبحر الأحمر قد انتهت من التحقيق مع الناشط السياسي، وتم تسليمه لقسم أول الغردقة، فيما كشفت مصادر قضائية تعذر التحقيق مع الناشط السياسي بالنيابة الكلية بالغردقة، لمشاركة أعضائها في جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.

يذكر أن إسماعيل الإسكندراني يعمل باحثًا متطوعًا في مركز «المصري» للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وصحفيًا حرًا بجريدة السفير العربي.



ويأتي اعتقال الإسكندراني (28 عاما) بعد أيام من القبض على الناشط الحقوقي حسام بهجت وتوجيه تهم الأضرار بالأمن العام إليه، وذلك قبل أن يفرج عنه بعد انتقادات حقوقية دولية.

وللإسكندراني العديد من الأبحاث والتحقيقات الاستقصائية عن الأوضاع في سيناء والجرائم التي ترتكب ضد أهالي سيناء ورفح على يد الجيش المصري منذ إخلاء الشريط الحدود ي مع قطاع غزة المحاصر .

ويعمل اسماعيل باحث زميل لمبادرة الإصلاح العربي في باريس، يدرس مستقبل علاقة الإسلاميين باليسار العلماني في مصر، ومتخصص في شؤون سيناء. وهو الصحفي العربي الزائر في زمالة برنامج الشرق الأوسط بمركز وودرو ويلسون في العاصمة الأمريكية واشنطن.