ماكين يطالب مصر بالمشاركة في حشد100 ألف جندي ضد تنظيم الدولة

جون ماكين

دعا عضوا مجلس الشيوخ الأميركي جون ماكين وليندسي غراهام الأحد إلى تشكيل قوة من 100 ألف جندي أجنبي معظمهم من دول المنطقة السنية إضافة إلى جنود أمريكيين، لقتال تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.

وانتقد ماكين – رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ – ، وغراهام – العضو في تلك اللجنة – انتقدا بشدة الاستراتيجية الأميركية الحالية ووصفاها بأنها غير كافية وغير ناجحة في التصدي لـ"الجهاديين".

وتتلخص هذه الاستراتيجية في شن غارات جوية على التنظيم في العراق وسوريا لدعم القوات البرية المحلية التي تتلقى أسلحة أميركية.

وصرح ماكين للصحافيين في بغداد ردا على سؤال حول حجم القوة اللازمة لقتال تنظيم الدولة باعتقاده أن 100 ألف سيكون الإجمالي المطلوب.

وأضاف أن حشد هذه القوة لن يكون صعبا على مصر، مضيفا أنه سيكون صعبا على السعوديين، كما سيكون صعبا على الدول الأصغر، لكن تركيا كذلك يمكن أن تساهم بقوات بحسب تعبيره.

وأوضح غراهام أن هذه القوة قد تشتمل كذلك على نحو 10 آلاف جندي أميركي يوفرون قدرات لا يملكها العرب حسب وصفه.

وتابع غراهام "الوضع الحالي يختلف عن الحربين الماضيتين" في إشارة إلى الحرب التي استمرت 14 عاما في أفغانستان والنزاع المستمر منذ نحو تسع سنوات في العراق.

مضيفا أن القوات ستتألف من جيش إقليمي كبير مع قوة غربية صغيرة في حين أنه خلال الحربين الماضيتين كانت القوات الغربية كبيرة والقوة الاقليمية صغيرة جدا.