"فيفا" تعلن القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في العالم

"فيفا" يعلن القائمة النهائية لجائزة الكرة الذهبية – أرشيف

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الاثنين عن أسماء اللاعبين المتنافسين على جائزة الكرة الذهبية، لأفضل لاعب في العالم لعام 2015.

ضمت القائمة ثنائي فريق برشلونة الإسباني، الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرازيلي نيمار، بالإضافة للنجم البرتغالي لاعب ريال مدريد، كريستيانو رونالدو.

وتصب كل الترشيحات في مصلحة البرغوث الارجنتيني للمرة الخامسة في تاريخه (رقم قياسي) بعد تتويجه بالثلاثية التاريخية (الدوري والكأس الإسبانية ودوري أبطال أوروبا) في الموسم الماضي مع برشلونة.

ويعد ليونيل ميسي الأكثر تتويجا بجائزة الكرة الذهبية (4 مرات) حصل عليها في الفترة ما بين عامي 2009 و2012 على التوالي.

بينما حصل عليها البرتغالي كريستيانو رونالدو في 3 مناسبات، أعوام 2008 و2013 و2014. في حين يتطلع البرازيلي نيمار إلى الفوز بهذه الجائزة للمرة الأولى في تاريخه.