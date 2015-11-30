داود أوغلو: لن نعتذر عن إسقاط الطائرة الروسية

قال رئيس الوزراء التركي "أحمد داود أوغلو" الاثنين إن بلاده لن تعتذر عن إسقاط الطائرة الروسية التي انتهكت المجال الجوي التركي في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الأمين العام لحلف الناتو "ينس ستولتنبرغ" قائلا "أنا رئيس وزراء لأمة لها كرامتها وحماية فضائنا؛ ليس فقط حق بل واجب سيادي وواجب على حكومتي حماية بلادنا، ولن نقوم بالاعتذار حكومة جديدة أقول لكم ان حماية فضائيا ليست فقط حق ولكن واجب على حكومتي وعن القيام بمسئوليتها ولن تعتذر".

وتابع، قائلا "نحن مستعدون لإجراء مباحثات دبلوماسية عسكرية مع روسيا من أجل محاربة تنظيم الدولة"، وأشار إلى عملية مكافحة الإرهاب التي ستبدأ مطلع العام القادم بمشاركة السعودية ودول أخرى ، وعلى روسيا التنسيق فيما يخص محاربة تنظيم الدولة.

وقال داود أوغلو إنه "إذا كانوا يقاتلون تنظيم الدولة فعليهم مقاتلة تنظيم الدولة وليس المعارضة ولا المدنيين ، وما حدث في ريف إدلب بالأمس لا يستهدف تنظيم الدولة بل المدنيين".

ومن جانبه أعرب ستولتبرغ عن قلق حلف شمال الأطلنطي (ناتو) من تزايد الأنشطة العسكرية الروسية والقدرات العسكرية في سوريا وعلى الحدود التركية.

وقال الأمين العام لحلف الناتو إن لتركيا الحق في الدفاع عن نفسها ومجالها الجوي، وإنه الحلف يرحب باي اتصالات بين موسكو وأنقرة، مشيرا إلى أن الناتو يسعى لتهدئة الوضع، وإرساء الآليات لتجنب مثل هذا الحادث في المستقبل لوقف أي تصعيد.