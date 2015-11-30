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تركيا تعيش فصلي الشتاء والصيف في يوم واحد

30/11/2015

تركيا تعيش فصلي الشتاء والصيف في يوم واحد (الأناضول)
 

عاشت تركيا يوم الأحد، فصلي الشتاء والصيف في آن واحد، حيث بلغت سماكة الثلج، التي هطلت على منطقة "كارتال كايا" بولاية "بولو"، شمال غربي البلاد، 5 سم، بينما بلغت درجة الحرارة في منطقة "فتحية"، التابعة لولاية "موغلا" جنوب غربي البلاد، 20 درجة مئوية.

واستمتع المواطنون الأتراك، الوافدون إلى مركز التزلج في منطقة كارتال كايا، باللعب في الثلج والتقاط الصور التذكارية برفقة عائلاتهم وأصدقائهم.

وقال رئيس المجلس الإداري لأحد الفنادق في مركز التزلج، خالد أرغول، إن هطول الثلج أفرح المواطنين في يوم العطلة.

وأشار إلى أن 6 فنادق أكملت تحضيراتها، قبل حلول الموسم الجديد، وأنهم سيفتتحون الموسم حين تصل سماكة الثلج إلى 50 سم.
 

وأضاف أرغول، أنهم يتوقعون زيادة هطول الثلوج في الأيام المقبلة، وزيارة نحو 250 ألف سائح للمركز، خلال الموسم الحالي.

من جهة أخرى، استمتع المواطنون الأتراك في منطقة فتحية، بالسباحة في البحر والتنزه على الشاطئ، منتهزين فرصة ارتفاع درجات الحرارة إلى 20 درجة، ووصول درجة حرارة مياه البحر، إلى 23 درجة مئوية.

ولاقى محبو المغامرات، فرصة ممارسة رياضة الطيران الشراعي، ليشاهدوا جمال البحر الميت، بنظرة العصفور.

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