بان غي مون: أمامنا فرصة عظيمة لتأمين الأجيال المتعاقبة

قال الأمين العام للأمم المتحدة، بان غي مون، إن أمام المجتمعين بقمة المناخ بفرنسا فرصة عظيمة لتأمين أمن وسلامة ورخاء الأجيال المتعاقبة من خلال توافق بين كافة الدول لمكافحة الاحتباس الحراري.

وأضاف، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لقمة المناخ بباريس الاثنين أنه يجب التوصل لإطار موحد يكفل مرونة الدول المتقدمة لمكافحة الاحتباس الحراري، كما يجب التوصل لاتفاق يعبر عن التضامن مع الفقراء والدول النامية.

وأشار بان غي مون إلى "أننا تجمعنا اليوم لكتابة نص لمستقبلنا يضمن التنمية المستدامة للأجيال المتعاقبة"، موضحاً أن مستقبل اتفاق باريس والشعوب والأرض بين أيدي الدول الحضور، ولفت إلى أن التنمية مرتبطة بالمناخ "لذلك علينا أن نبذل جهداً أكبر لتقليل حرارة الأرض درجتين".