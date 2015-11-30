بالفيديو.. مهرجان بالأردن لحصاد الزيتون

شارك كثير من أصحاب معاصر الزيتون والتجار في مهرجان للزيتون بالعاصمة الأردنية عمان والذي أُقيم في حدائق الحسين مع بدء موسم حصاد الزيتون بهدف عرض منتجاتهم على الجمهور.

أقيم المهرجان بين يومي 26 و29 نوفمبر الجاري في عمان بهدف الترويج لمنتجات الزيتون القادمة من مناطق مختلفة بالمملكة الأردنية.

ووصف وزير الزراعة الأردني "عاكف الزعبي" المهرجان بأنه مكان جيد لعرض المنتجات من مختلف أنحاء البلاد بحيث يتسنى للمستهلكين شراء منتج بجودة عالية وسعر معقول.

وأعرب بعض المزارعين عن قلقهم من أن تتسبب ارتفاع أُجرة العمالة في رفع سعر الزيتون وبالتالي تقليل نسبة الربح للمنتجين.

وعادة ما يحل موسم حصاد الزيتون في الأردن بين شهري أكتوبر ويناير وهي فترة ينشغل فيها المزارعون باستخراج زيت الزيتون تمهيدا لبيعه

جدير بالذكر أن الأردن يوجد بها نحو 20 مليون شجرة زيتون تجعل المملكة واحدة من بين أكبر منتجي الزيتون في العالم.