بالصور .. طرق مبتكرة لتظاهر أنصار البيئة حول العالم

بمجرد بدء أعمال قمة المناخ في باريس خرج مناصرون لحماية البيئة في مسيرات حاشدة وفعاليات مختلفة بمختلف أنحاء العالم.

وطالب المشاركون في تلك الفعاليات بضرورة اتخاذ قرارات ملموسة لحماية البيئة من الأضرار التي تحيق بها وعلى رأسها ظاهرة الاحتباس الحراري والتصحر .

وهذه مجموعة من الصور التي رصدتها عدسات المصورين من تلك الفعاليات التي حاول المشاركون فيها التعبير عن انزعاجهم لعدم التحرك الجدي على مستوى حماية البيئة