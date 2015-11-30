بالصور .. طرق مبتكرة لتظاهر أنصار البيئة حول العالم

وطالب المشاركون في تلك الفعاليات بضرورة اتخاذ قرارات ملموسة لحماية البيئة من الأضرار التي تحيق بها وعلى رأسها ظاهرة الاحتباس الحراري والتصحر .
وهذه مجموعة من الصور التي رصدتها عدسات المصورين من تلك الفعاليات التي حاول المشاركون فيها التعبير عن انزعاجهم لعدم التحرك الجدي على مستوى حماية البيئة
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|سيدة تتظاهر بـ "مبخرة" لتعبر عن مشكلة الانبعاثات (غيتي)
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|فرنسيون خلعوا أحذيتهم "احتجاجا" عقب إلغاء مسيرتهم فى ميدان الجمهورية بباريس (رويترز)
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|رجل يرتدي زي الهنود الحمر أثناء مسيرة المناخ بكولومبيا
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|التنكر في هدية دب أسود، فى دعوه لحماية الدببة
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|– سيدة قامت برسم فراشة على وجهها، لتعبر عن رغبتها فى حماية الحياة البرية