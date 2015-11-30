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الناتو.. روسيا تقصف أماكن لا يتواجد فيها تنظيم الدولة

30/11/2015

ستولتنبرغ أمين عام حلف الناتو

قال أمين عام منظمة حلف شمال الأطلسي " الناتو" يانس ستولتنبرغ إن  دول الحلف تساند تركيا في حقها في الدفاع عن سيادتها مثمنا دور أنقرة للحد من التصعيد مع روسيا عقب إسقاط طائرتها.

وأوضح ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحفي ببروكسل  أن روسيا تقصف أماكن لا يتواجد فيها تنظيم الدولة مشيرا إلى أنها تطور قدرات صاروخية وعسكرية وكل هذا تحت مراقبة الناتو.

وأضاف أمين عام حلف "الناتو" أن الحلف مستمر في دعم تركيا للعمل على تعزيز دفاعاتها الجوية لأن هذا جزء من عمل التحالف، مؤكدا على الحاجه إلى التهدئة بين تركيا وروسيا ووقف التصعيد بالتواصل المباشر بينهما.

وأشار إلى أن "الناتو" سيبحث السبل والطرق لمجابهة تنظيم الدولة منوها أنه سيتم اتخاذ القرار بشأن انضمام دولة الجبل الأسود للحلف الأربعاء المقبل.

المصدر : الجزيرة مباشر
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