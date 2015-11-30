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احمي معدتك من السرطان بالبطاطا

30/11/2015

البطاطا المسلوقة تقلل خطر الإصابة بسرطان المعدة (الأناضول)
 

كشفت دراسة صينية حديثة، أن المأكولات والخضراوات التي تحتوي على فيتامين "سي"، وعلى رأسها البطاطا المسلوقة، لها تأثير وقائي مهم ضد سرطان المعدة.

وأجرى الباحثون بجامعة تشجيانغ في الصين، مراجعات لـ 76 دراسة أجريت في النظم الغذائية، ووجدوا أن البطاطا المسلوقة بالبخار، تساعد في تقليل خطر الإصابة بسرطان المعدة، وفق صحيفة "التليغراف" البريطانية.

وأوضح الباحثون، أن الأشخاص الذين يتناولون كمية كبيرة من الخضروات، مثل البصل، والقرنبيط، كانوا أقل عرضة للإصابة بسرطان المعدة من غيرهم بمعدل الثلث.

الباحثون أضافوا، أن البطاطا المسلوقة بالبخار تحتوي عادة على نسب مرتفعة من فيتامين "سي"، الذي يقوم بدور مضادات للأكسدة في المعدة.

وأشار الباحثون، إلى أن تناول 100 جرام من الفاكهة بشكل يومي، يقلل من خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 5%، كما أن تناول ما يعادل ثمرتي بطاطا متوسطتي الحجم يوميًا، يقلل خطر الإصابة بسرطان المعدة بنسبة 8%.

في المقابل، رصد الباحثون مسببات سرطان المعدة، مشيرين إلى أن تناول المشروبات الكحولية، والإكثار من الملح، والأطعمة المحفوظة، يزيد مخاطر إصابة الأشخاص بسرطان المعدة بنسبة 12%.

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