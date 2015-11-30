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أهم المحاكمات المقررة في مصر خلال ديسمبر المقبل

30/11/2015
 ينظر خلال ديسمبر المقبل عدد غير قليل من القضايا

من المقرر أن يعقد عدد من المحاكمات للكثير من القضايا المنظورة أمام القضاء المصري خلال شهر ديسمبر المقبل  حيث يتم في 2 ديسمبر الحكم فى  الطعن المقدم من محمد البلتاجى وأسامة ياسين ومحمود الخضيرى وصفوت حجازى وآخرين على الأحكام الصادرة بحقهم فى قضية اختطاف محامى وتعذيبه بميدان التحرير أثناء ثورة 25 من يناير، بمحكمة النقض.

 وفي 3 ديسمبر يتم الحكم فى طعن مرشد الإخوان محمد بديع و37 أخرين على أحكام المؤبد والإعدام فى قضية غرفة عمليات رابعة بمحكمة النقض

في 5 ديسمبر يتم استئناف  محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و10 آخرين فى قضية "التخابر مع قطر" 

وفي 5 ديسمبر أيضا تعقد أولي جلسات استشكال الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ونجليه علي عقوبة الرد والغرامة في قضية القصور الرئاسية

وفي 6 ديسمبر يتم الحكم على عادل حبارة فى قضية مقتل مخبر بأبو كبير بالشرقية بعد إحالة أوراقه  إلى المفتى   بمعهد طرة

أما في 14 ديسمبر فيتم استئناف  محاكمة وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي  فى قضية الكسب غير المشروع 

وفي 27 ديسمبر يتم استئناف نظر دعوى تطالب باعتبار قناة الجزيرة داعمة للإرهاب، بالقضاء الإدارى.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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