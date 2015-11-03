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مقتل ضابط برتبة كولونيل من الحرس الثوري الإيراني في سوريا

3/11/2015
 عدد القتلى العسكريين في سوريا تزايد خلال الأسابيع القليلة الماضية 

قتل ضابط برتبة كولونيل في الحرس الثوري الإيراني يدعى مصطفي عزة الله سليماني ، في مواجهات اليوم بمحافظة حلب

جدير بالذكر أن من بين القتلى هناك ثمانية جنرالات من أصحاب الرتب في الحرس الثوري الإيراني ، أبرزهم اللواء حسين همداني الذي كان يشغل منصب مساعد قائد فيلق القدس قاسم سليماني ، حيث قتل في محافظة حلب السورية في التاسع من أكتوبر الماضي ، إضافة إلى أصحاب الرتب الرفيعة أيضاً  مثل إسماعيل حيدري، وحسن شاطري وعبدالله اسكندري وجبار دريساوي ومحمد جمالي وحميد طبطبائي مهر

وتعد إيران حليفا رئيسيا لنظام الأسد وتزود حكومته بالأسلحة والدعم السياسي منذ سنوات ، كما قالت مؤخرا إنها زادت عدد مستشاريها على الأرض هناك ، ورغم ذلك ، مازالت تنفي طهران وجود أي قوات إيرانية على الأرض في سوريا حتى الآن

 

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