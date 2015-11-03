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مفوضية اللاجئين: كل 10 دقائق يولد طفل بلا جنسيه

3/11/2015

الأمم المتحدة: 10 ملايين شخص في العالم لا يملكون جنسية

قالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، إن طفلاً عديم الجنسية يولد كل 10 دقائق في العالم.

 ونشرت المفوضية تقريراً حول التأثيرات السلبية لانعدام الجنسية على الأطفال، أدرجت فيه لقاءات مع أكثر من 250 طفلاً عديم الجنسية وعائلاتهم، حيث ذكرت أن كافة الأطفال تقريباً يشعرون بالتمييز، وخيبة الأمل، واليأس.

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن التقرير أن معظم الأطفال الذين قابلتهم المفوضية في 7 بلدان، يشعرون بأنهم بلا قيمة، غرباء، متروكين مثل كلب ضال، يعيشون تحت ظل شخص أخر "، مبيناً أن الأشخاص عديمي الجنسية يواجهون عقبات لا يمكن تجاوزها في مجالات التعليم والصحة وفرص العمل.

ولفت التقرير إلى أن انعدام الجنسية تسبب في دمار نفسي للأطفال والشباب والعائلات، مضيفاً : "ما لا يقل عن 70 ألف طفل عديم الجنسية يولد سنوياً في 20 بلداً، فيما يولد كل 10 دقائق طفل عديم الجنسية في العالم".  

ووفقاً للتقرير فإن الأطفال عديمي الجنسية الذين يولدون بلا شهادة ميلاد في أكثر من 30 بلداً لا يتمكنون من الحصول على الخدمات الصحية، فيما لا يحصلون على اللقاحات في ما لا يقل عن 20 بلداً. 

وبحسب المفوضية فإن

إذ اطلقت المفوضية العام الماضي حملة عالمية تهدف إلى إيجاد حل لمشكلة "انعدام الجنسية" في غضون عشر سنوات، للأشخاص الذين لا يملكون جنسية أي بلد.

 ودعت المفوضية الدول إلى إجراء تعديلات قانونية من أجل منح الأطفال جنسية الدولة التي يولدون فيها، فضلًا عن صلاحية منح الأمهات جنسيتها للأطفال على غرار الآباء، كأحد الحلول لمشكلة انعدام الجنسية. 

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