مفاجأة.. 20 % من الألمان لم يستخدموا الإنترنت على الإطلاق

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كشفت دراسة أجريت مؤخرا أن قطاعا كبيرا من الشعب الألماني لم يستخدم شبكة الإنترنت طيلة حياته.

وأوضح مالته فولف من معهد (تي إن إس) لقياس الرأي الذي أعد الدراسة أنه لم يطرأ تغيير حتى الآن على حجم هذا القطاع إذ لا يزال يشكل 20% من المجتمع الألماني "وأغلب هؤلاء نساء وكبار السن وعلى قدر ضئيل من التعليم.

وأرجع فولف أسباب عزوف هذا القطاع عن استخدام الإنترنت إلى اكتفائهم بوسائل الإعلام التقليدية أو الاهتمام بالأطفال أو الأصدقاء أو عدم الاهتمام بصورة مبدئية أو التخوفات الأمنية .

وشملت الدراسة التي أجراها المعهد بدعم من وزارة الاقتصاد الاتحادية نحو 33 ألف شخص تبدأ أعمارهم من سن 14 عاما.