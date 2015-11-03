مساعد وزير الخارجية الأمريكي يندد بانتهاك حقوق الإنسان بمصر

ندد مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان – توم مالينوسكي ، بأسلوب إدارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لملف حقوق الإنسان في مصر

جاء هذا في كلمة ألقاها مالينوسكي خلال جلسة الاستماع التي عقدت اليوم للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب الأمريكي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر

وأضاف مالينوسكي أن مصر تواجه عددا من التحديات غير المسبوقة في مجال مكافحة الإرهاب ، وأن على الدولة أن تعمل يدا بيد مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدينية من أجل تجفيف منابع الإرهاب والتطرف ، مشيرا إلى أن احترام الديمقراطية وسيادة القانون هو أمر حتمي في مواجهة الإرهاب

وفي سياق متصل أشار مساعد وزير الخارجية الأمريكي إلى مئات الصحفيين والنشطاء الذين تعج بهم السجون المصرية مؤكدا أنهم يتعرضون لمحاكمات لا يتاح لهم فيها حق الدفاع عن أنفسهم فضلا عن مثول الكثيرين منهم أمام محاكم عسكرية ، فضلا عن الأوضاع التي وصفها بالمزرية للسجون المصرية

وأشار أيضا في ختام كلمته إلى أن كل هذه الأمور قد تدفع بالموقف في مصر لمزيد من التأزم مبديا تخوفه من أن يتحول هؤلاء الشباب لوقود حي للأفكار والجماعات المتطرفة مثل تنظيم الدولة وغيره على حد تعبيره.