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مرشح تركي يكتشف عدم تصويت زوجته لصالحه

3/11/2015

المرشح التركي دميرطاش

حصل المرشح التركي المستقل، "علي عثمان دميرطاش"، الذي خاض الانتخابات البرلمانية المبكرة، في مدينة بورصة، على صوت واحد في الصندوق الانتخابي، الذي أدلى بصوته فيه برفقة زوجته، في حادثة لا تخلو من الطرافة.

وأسفرت نتائج الانتخابات غير الرسمية المعلنة، عن حصد دميرطاش لصوت واحد في الصندوق الانتخابي، الذي شارك فيه 334 ناخباً.

هذا وحصل دميرطاش، الذي خاض 24 تجمعاً انتخابياً في 14 ساحة مختلفة في المدينة، على 504 أصوات من إجمالي أصوات الناخبين في تركيا، حيث لم يحضر للاستماع لدعايته الانتخابية سوى شخص أو شخصين فقط.

وخلال تصريحات أدلى بها دميرطاش لمراسل وكالة الأناضول التركية، أوضح بأنه غير نادم لخوضه المعركة الانتخابية وأنه لم يكن يهدف لدخول البرلمان التركي وأنّه تمكّن من التفوق على بعض الأحزاب السياسية.

وتابع دميرطاش قائلا: "لقد لقّنت الأحزاب السياسية درساً وأدركت مبتغاي، وعلى المواطنين الذين أصغوا لأفكاري ومقترحاتي خلال الحملة الانتخابية، ألّا ينسوا وعودي، وفي النهاية، فإنني كسبت المعركة والشعب هو الذي خسر".

 

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