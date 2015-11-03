لوموند : الحكومة الفرنسية قدمت "رخصة قتل" لقواتها في مالي

القوات الفرنسية في مالي

انتقدت صحيفة لوموند الفرنسية عملية بركان الفرنسية في شمال مالي معتبرة إياها "رخصة قتل" قدمتها الحكومة لإعدام كل من تعتبره إرهابيا

وذكرت الصحيفة أن فرنسا تبنت السياسة الأمريكية في محاربة الإرهاب دون التفكير في نتائجها، وأن الوضع الأمني في شمال مالي ما زال حرجا، رغم الوجود العسكري الأوروبي

وتعتبر الصحيفة أن الانتصار العسكري النسبي على "الإرهاب" في شمال مالي سرعان ما تحول إلى فشل سياسي واضح في غياب نقاش حقيقي عن سبب انتشار الإرهاب في المنطقة إضافة إلى التنكر لحقيقة الواقع السياسي المالي

وتخلص الصحيفة إلى أن حكومات ما بعد الاستقلال، لم تكن يوما راعية لمواطنيها، وأن الديمقراطية التي تفتخر بها فرنسا استبدلتها في المنطقة مقابل مصالح خاصة جدا.