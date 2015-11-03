كيف تشتري الزوجة أغراض منزلها في ساعة ؟

كيف تتعلمين إدارة الوقت واستغلاله؟ كيف تخططين لحياتك؟ كيف نتعلم إدارة الوقت ؟ وكيف نعلم أبنائنا ترتيب الأولويات وإعداد خططهم الشخصية ؟ كان هذا موضوع حلقة اليوم من برنامج "ساعة صباح" على شاشة "الجزيرة مباشر".

قالت ريما محسن، المدربة والاستشارية التربوية، إن هناك قاعدة في الحياة تقول "إذا لم تخطط للنجاح فأنت تخطط للفشل"، فالتخطيط يوفر الوقت والجهد والطاقة، وضربت مثالا لربات المنازل عندما يقمن بالتسوق لشراء أغراض المنزل فبعضهن يستغرقن ساعات طويلة والبعض الآخر تستغرق ساعة واحدة رغم أنهن ربما يشترين نفس السلعة.

وأشارت إلى أن ربة المنزل التي تعرف احتياجاتها وإمكاناتها , تجد معها ورقة دونت بها ما تريده بشكل محدد والأقسام التي ستشتري منها وتصنيفاتها وترتيبها حسب أماكن شرائها، فالتنظيم يوفر الوقت.

من جهتها قالت الدكتورة نسرين خوري، خبيرة التنمية البشرية والاستشارية الأسرية، إنه يجب على الإنسان أن يخطط دائما للغد ويكون له برنامج أسبوعي وشهري وربع سنوي, فالتخطيط يساعد على الإنجاز السريع انطلاقا من أن الوقت والإمكانات والجهود محدودة مقارنة بالمسئوليات.

وحددت "الخوري" سبعة محاور يجب أن يلتزم بها الفرد أثناء تخطيطه لحياته هي المحور الديني، والعلاقات الأسرية، والمحور الدراسي، والمحور الوظيفي، والمحور المالي، والمحور الصحي والمحور الاجتماعي الشخصي كعلاقات الشخص مع الآخرين وهواياته والأعمال التطوعية.