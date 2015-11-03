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قريباً.. طائرات بدون طيار لتوصيل طلباتك من "غوغل"

3/11/2015

توقعت شركة "ألفا بت" العملاقة للإنترنت وهي الشركة القابضة الجديدة لـ "غوغل" أن تبدأ تسليم طلبات لمستهلكين  في 2017بطائرات بدون طيار.

وقال المدير التنفيذي لمشروع "وينغ" الخاص بشركة "ألفا بت ديفيد فوس، إن شركته تجري محادثات مع إدارة الطيران الاتحادية وحملة أسهم آخرين بشأن تشكيل نظام مراقبة للحركة الجوية للطائرات بدون طيار.

وسيتم استخدام تقنية الهواتف الخليوية والإنترنت لتنسيق رحلات جوية غير مأهولة على ارتفاعات تحت 500 قدم، لافتاً إلى أن هدف الشركة هو تدشين حركة التجارة في 2017.

لكن من غير المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم بطائرات بدون طيار إلا بعد أن تنشر إدارة الطيران الاتحادية قواعد نهائية بشأن العمليات التجارية للطائرات بلا طيار والمتوقعة بحلول بداية العام المقبل.

وبعد عامين من الأبحاث المبدئية، أعلن عن مشروع "وينغ" في أغسطس/آب 2014 من خلال مقطع فيديو نشر على موقع يوتيوب يظهر اختباراً ميدانياً لأفضل نموذج تسليم في أستراليا.

 

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