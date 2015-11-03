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عشان لو اتجوزت متتفاجئش.. غَـرِّد بالمصري

3/11/2015

بشيء من المرح والفكاهة، دشن نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صفحة بعنوان "عشان لو اتجوزت متتفاجئش" وأرفقوها بهاشتاغ  #عشان_لو_اتجوزت_متتفاجئش قاموا بتدشينه أيضاً على غرار هاشتاج #عشان_متتفاجئش الذي تم تدشينه من عدة أشهر لرصد أوضاع المستشفيات إبان حكومة رئيس الوزراء المصري السابق إبراهيم محلب.

ويرصد الهاشتاج -الذي تابعه ربع مليون شخص في مدة قصيرة للغاية- أخبار المجتمع المصري الساخر من الزواج بشكل طريف، كما يرصد حكايات الشباب والفتيات قبل وأثناء الارتباط، وبعض المواقف المضحكة والمحرجة أحياناً.

ويتضمن الهاشتاج يوميات لبعض الأزواج والزوجات والشباب والفتيات المقبلين على الارتباط إلى جانب نشر أبرز غرائب الأخبار المتعلقة بالزواج في العالم، وبعض الرسوم الساخرة والتعليقات الفكاهية والمقارنة بين الزواج في مصر وخارجها.

ويعرف مدشنو الهاشتاج على "فيسبوك": "باختصار شديد #عشان_لو_اتجوزت_متتفاجئش عبارة عن صفحة ساخرة من الزواج و مظاهره و مشاكله و طلبات الأهالي ونكد الزوج و الزوجة".

وتابعوا: "لو حضرتك شايف أو شايفة اننا ملائكة و مبنغلطش و مفيش مشاكل و الحياة وردى يبقى مكانك مش هنا … احنا بننتقد و بنسخر من أمور جايز كلنا نغيرها … و اخيراً اللي عنده كوميكس حلوة أو أفكار جديدة او مشاكل يبعتها inbox ".

ومن أبرز الرسوم الكاريكاتورية والتعليقات الساخرة على الصفحة: "لما صاحبتك تقولك مش هتيجي تقابل بابا وتقرا معاه الفاتحة .. قولها: أنا عفريت لو قريت الفاتحة أتحرق".

أيضاً: "لما حد يبصلك ويقولك مش هنفرح بيك.. رد وانت ماسك القلة: جربت دي عالدماغ قبل كدا؟"، "الستات نوعين.. ستات حلوة وستات اللي احنا بنتجوزها".

و"يارب أنا في رمضان اللي فات دعيتلك إنك تجمعني بواحدة في الدنيا والآخرة.. لكن في رمضان ده بدعيلك مشفش وشها لا في الدنيا ولا في الآخرة".

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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