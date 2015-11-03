شاهد.. روما تعيد افتتاح أجمل نافورة في العالم

أعادت بلدية روما افتتاح نافورة تريفي التاريخية بعد أعمال تجديدها

وتعد "تريفي" من أجمل النوافير في العالم، حيث يعود تاريخها لعام 1762 ، وفي وسطها تمثال لنبتون، ويشتهر هذا المكان برمي زواره للعملات المعدنية لتحقيق الأمنيات.

النافورة صممت من قبل المهندس المعماري الإيطالي نيكولا سالفي وأشرف عليها النحات بيترو براتشي، طولها يبلغ 26.3 مترا وعلوها يصل إلى 49.15 مترا.

السياح يقصدون نافورة تريفي من كل مكان وبحسب الإحصائيات فإن نحو 12 مليون سائح يأتون من كافة أنحاء العالم. وقد تكون النافورة هي وجهتهم الأولى في روما وغالباً ما تتكرر الزيارة طوال فترة تواجد السائح في المدينة العتيقة.

وتشغل نافورة “تريفي” حيزا كبيرا بتماثيلها ونوافيرها التي ينساب الماء منها على شكل شلالات صغيرة، داخل البركة.

وبحسب القصص التي يتناقلها الرومانيون فإن عذراوات روما دأبن على زيارة هذا النبع، قبل أن يتحول إلى نافورة تريفي، لتحقيق أمنياتهن بالزواج من رجل وسيم وثري وقوي فيما كانت تقصده النساء المتزوجات لتمني نعمة الأمومة والاستقرار.

وكانت نافورة تريفي قد بنيت على نبع تحاك حوله أسطورة تحقيق الأمنيات لكن القصة الأكثر انتشاراً في إيطاليا تجاه هذه النافورة فهي قصة العذراوات الثلاث اللواتي يرمزن إلى الخصوبة والنقاء والطهارة.