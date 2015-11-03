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شاهد.. باكوس يسخر من "برلمان كن فيكون"

3/11/2015

سخر الفنان المصري محمد باكوس من انتخابات مجلس النواب والطرق التي لجأ إليها الإعلاميون لحث الناخبين على النزول واصفا المجلس القادم ببرلمان "الضحك ع الذقون" قائلا "في زمن العك الجميل تسمع كلام الكفيل وتبصم إن العلبة جواها فيل وكله بالقانون لا تظاهر ولا حرية ولا عدالة وكله عند العرب صابون"

وأشار في حلقة جديدة (بثها عبر قناته على يوتيوب )، تحت عنوان "برلمان الضحك على الذقون" وصف مجلس النواب القادم ببرلمان أمن الدولة وأن الناجحين فيه معروفين بالأسماء قبل أول جولة على حد وصفه .

ووصف باكوس كذلك البرلمان بأنه أصبح يمثل دارا للمسنين .

تجدر الإشارة إلى أن كل ما ورد في برنامج باكوس يعكس رأيه الخاص ولا مسئولية للموقع  عن مضمونه.

المصدر : الجزيرة مباشر
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