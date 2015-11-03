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دراسة : صدمات الطفولة تزيد خطر الإصابة بالأمراض مستقبلا

3/11/2015
 يربط العلماء بين الحالة النفسية للإنسان والأمراض العضوية التي تواجهه

ذكر باحثون أن الأطفال ضحايا العنف  والإهمال أكثر عرضة للإصابة بالأمراض الجسمانية مع التقدم في العمر

وتقول كريستينا هايم ، مديرة معهد الطب النفسي في مستشفى شاريتيه في  برلين: " إننا نعرف الكثير عن آثار العنف والإهمال على صحة الضحايا"

وأضافت هايم أنه قد ظهر مرارا  في الولايات المتحدة وأوروبا أن الصدمات  وغيرها من  التجارب المؤلمة  بصورة شديدة  تعد عوامل خطر لعدد من  الأمراض في مرحلة لاحقة  من الحياة

وقد أجريت الأبحاث على اضطرابات الاكتئاب والقلق والإدمان ولكن  الخطر الأكبر كان في الإصابة بالأمراض القلبية الوعائية والأزمات  والسكري واضطرابات جهاز المناعة والسرطان

وفيما يتعلق  بأسباب ذلك وكيفية تأثير التجارب  العنيفة على الجسم ،  أشارت هايم إلى أنه يبدو أن شيئا في الجسم والدماغ والجهاز المناعي  يتغير بالتعرض لصدمة في الطفولة ما يزيد قابلية الإصابة بأمراض معينة.  ففي النهاية أدمغتنا تعالج الضغط وتتشكل بشكل كبير بناء على التجارب

وحيال المرحلة التي تظهر فيها آثار تجارب الطفولة ، قالت هايم إن التجارب  الوجدانية  أو الصدمات  تجعل الشخص أكثر احتمالا لأن يصبح محبطا  حتى  بالتعرض لضغوط بسيطة

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