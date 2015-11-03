حكاية.. آلاف اليمنيين مهمشون وسط دمار الحرب والحصار بتعز

وسط الخرائب والعشوائيات في مدينة تعز يعيش الآلاف من اليمنيين في ظروف صعبة نتيجة الحرب الدائرة بين مليشيا الحوثي وقوات المقاومة الشعبية.

ويعاني السكان من الحصار الذي يفرضه الحوثيون على أجزاء من المدينة، وهو ما أدى إلى نقص حاد في السلع الأساسية وانقطاع دائم للكهرباء والمياه وانعدام الخدمات الأساسية.

تجلس السيدات أمام شعلة نار صنعتها بنفسها، نظرا لعدم وجود كهرباء أو غاز، لتقوم بصناعة العجين وتسخينه لتجعل منه خبزا تطعمه لأطفالها "نفسي ناكل.. نفسي في الغاز والكهرباء.. نفسي نشتري ملابس للأطفال.. ما ذنبهم.. يستيقظون ليلا يطلبون الحليب" تقولها الأم.

"لا نحصل على علاج ولا أكل ولا شيء" تقولها سيدة أخرى بمرارة.

"ننتظر الموت بأي لحظة.. ليس معنا إلا أرحم الراحمين.. إما أن تنتهي هذه الحرب أو ننتهي نحن"، يقولها أحد السكان.

تتزاحم السيدات والأطفال حول إحد صهاريج المياه للحصول على ما يكفيهم حتى لا يموتوا عطشا، حاملين ما تيسر من أوعية. تقول سيدة "ليس معنا ماء ولا كهرباء والسبب هم الحوثيون".