حقوقيون بريطانيون يطالبون بلادهم بوقف تسليح نظام السيسي

اتهم حقوقيون ونشطاء بريطانيون الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بمحاولـة "شيطنة" جماعـة الإخوان لخدمـة مصالح نظامه، مطالبين الحكومة البريطانية بوقف تسليح النظام الحاكم في مصر.

جاء ذلك خلال مؤتمر نظمه المجلس الثوري المصري ظهر (الثلاثاء) للتعليق على زيارة السيسي المرتقبة لبريطانيا، وطالبوا رئيس وزراء بريطانيا، ديفيد كاميرون، بإلغاء زيارة السيسي إلى لندن.

ويعتزم نشطاء بريطانيون تنظيم مظاهرة في العاصمة البريطانية لندن يومي الأربعاء والخميس رفضاً لزيارة السيسي، ودعوا الجميع للمشاركة في التظاهرات تنديداً بالزيارة.

وسلط المشاركون في المؤتمر الضوء على واقع حقوق الإنسان في مصر، ووثقوا للجرائم المرتكبة وموقف القوانين الدولية منها، حيث يحتجز النظام الحاكم في مصر ما يقرب من 40 ألفا من مواطنيه دون أية مبررات ودون احترام لحقوق الإنسان.

وعقد المجلس الثوري المصري (الثلاثاء) في لندن، ندوة دولية حول أوضاع حقوق الإنسان والحريات العامة في مصر بمشاركة خبراء قانونيين وباحثين في مجال الحريات العامة، عشية زيارة السيسي إلى بريطانيا بعد غد الخميس.

وشارك في ندوة اليوم كل من الدكتورة مها عزام رئيس المجلس الثوري في مصر، ورودني ديكسن المحامي المتخصص في القانون الدولي، وبيتر أوبرون الصحفي البريطاني ، وليزي جيرمن الألمانية من منظمة أوقفوا الحرب، وكارل باكلي – خبير في القانون الدولي وعضو منتدى حقوق الإنسان.

وكانت العاصمة البريطانية لندن قد شهدت مظاهرات رافضة للزيارة المرتقبة للرئيس المصري إلى لندن، كما تم توقيع عريضة من عدد من البرلمانيين والنشطاء دعت الحكومة البريطانية للتراجع عن دعوة السيسي لزيارة المملكة المتحدة، لكن كل ذلك لم يفلح في إقناع الحكومة البريطانية بالتراجع عن دعوتها للسيسي.