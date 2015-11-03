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بعد انقطاع 79 عاماً.. "مارغريت" تتم دراستها الثانوية

3/11/2015
مارغريت تحصل على شهادة الثانوية العامة بعد 79 عاماً-فوكس نيوز

اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد .. هذا بالضبط ما فعلته "مارغريت ثوم بيكيما" تلك العجوز الأمريكية (97 عاماً) التي حصلت قبل أيام على شهادة الدبلوم الفخرية (البكالوريا) من إحدى المدارس الثانوية في ميتشيغان، بعد ثمانية عقود اضطرت فيها إلى الانقطاع عن الدراسة لمساعدة عائلتها.

وتعتبر مارغريت أول امرأة تحصل علي شهادة الثانوية العامة في أواخر عمرها، وكان من المفترض أن تحصل مارجريت على تلك الشهادة عام 1936 –بحسب مجلة فوكس نيوز الأمريكية.

وانفجرت مارغريت في بكاء الفرحة لحظة استلامها لشهادة إتمام دراستها الثانوية التي كان من المفترض أن تتسلمها قبل 79 عاماً.

 وقالت في تأثر: "أنا أشكركم من كل قلبي"، حيث حققت حلمها أخيراً وبعد كل هذه السنوات وقد اقترب عمرها من القرن.

وبدأت مارغريت تعليمها في مدرسة غراند رابيدز الثانوية الكاثوليكية المركزية بميتشغان عام 1932، لكنها اضطرت لترك الدراسة في السنة الثالثة وكان عمرها 17 عاماً، مضحية من أجل رعاية أمها المريضة بالسرطان وأشقائها الثلاثة الصغار.

وكانت مارغريت في النهاية قادرة على ارتداء القلنسوة الجامعية وتحقيق هدفها التي انتظرته مدى الحياة أمام أصدقائها وعائلتها يوم الخميس الماضي، بحضور مدراء المدارس الثانوية الكاثوليكية في غراند رابيدز وآخرين.

من جانبه قال جريج ديجا، مدير المدرسة الثانوية، إن حياة مارغريت مثال للتضحية والتفاني وإنها ضربت مثلاً في الطموح والقيم التي نتمنى تعليمها لجميع طلاب أمريكا .. لقد انتظرت مارغريت كل هذا العمر لترى شهادة التخرج، ولم يفارق حلم الوصول لأعلى المراتب العلمية مخيلتها أبداً.

يذكر أن غراند رابيدز مدينة تابعة لمقاطعة كينت بولاية ميتشغان شمال شرقي الولايات المتحدة الأمريكية، وتبعد حوالي 160 ميلا إلى الشمال الغربي من مدينة ديترويت.
 
 
 
 
 

 
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