انفوغراف .. شهداء الكلمة الحرة وقرابين الصحافة عبر العالم

دون رادع حكومي أو دولي .. لاتزال عمليات القتل تطال الصحفيين في جميع دول العالم، واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الثامنة والستين يوم 2 تشرين الثاني/نوفمبر بوصفه "اليوم الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين ".

وقد حثّ القرار الدول الأعضاء على تنفيذ تدابير محددة لمكافحة ثقافة الإفلات من العقاب المتفشّية حاليا، وجرى اختيار هذا التاريخ إحياء لذكرى اغتيال الصحفيَين الفرنسيَين في مالي في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2013.

وذكر الأمين العام للأمم المتحدة أن أكثر من 700 صحفي قتلوا خلال العقد الماضي، بمعدل صحفي كل خمسة أيام، لم يحقق إلا في نسبة 7% منها فقط، بل ولا يجري التحقيق التام إلا في جريمة واحدة من كل 10 جرائم".

ويستعرض هنا موقع "الجزيرة مباشر" أبرز شهداء الصحافة في العالم، والصحفيين الذين تم اعتقالهم.