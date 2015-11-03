النفايات البلاستيكية تغزو المحيط القطبي وتهدد الحياة

لا يكاد يوجد منتج في العالم إلا ويدخل البلاستيك في أحد مكوناته

اكتشف فريق بحث دولي أن النفايات البلاستيكية المتناثرة في محيطات العالم تطفو الآن في المياه القطبية

وتعد الدراسة المسحية عن النفايات في المحيطات التي أجراها مركز هلمهولتس للأبحاث القطبية والبحرية ومختبر علوم البيئة القطبية البلجيكي ، إحدى أولى الدراسات التي أجريت شمال الدائرة القطبية

فقد قام فريق من الباحثين تحت إشراف عالمة الأحياء ميلاني بيرجمان من مركز هلمهولتس في تموز/يوليو 2012 بالبحث عن النفايات الطافية في مضيق فرام بين شرق جرينلاند وأرخبيل سفالبارد النرويجي ، وتم رصد ما مجموعه 31 قطعة من القمامة على مسافة 5600 كيلومتر

ورغم أنه من غير الواضح كيف انتهى الحال بالنفايات الطافية في الشمال، قالت بيرجمان إنها ربما تكون قادمة من دوامة نفايات تكونت في بحر بارنتس شمال النرويج وروسيا

وقال الباحثون إن النفايات الطافية تشكل تهديدا على وجه التحديد للطيور البحرية التي تتغذى على الفرائس التي تطفو على سطح البحار.