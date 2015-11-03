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النفايات البلاستيكية تغزو المحيط القطبي وتهدد الحياة

3/11/2015
 لا يكاد يوجد منتج في العالم إلا ويدخل البلاستيك في أحد مكوناته

اكتشف فريق بحث دولي  أن النفايات البلاستيكية  المتناثرة  في  محيطات العالم تطفو الآن في  المياه القطبية

وتعد الدراسة المسحية عن النفايات في المحيطات التي أجراها مركز  هلمهولتس للأبحاث القطبية والبحرية ومختبر علوم البيئة القطبية  البلجيكي ، إحدى أولى الدراسات التي أجريت شمال الدائرة القطبية

فقد قام فريق من الباحثين تحت إشراف عالمة الأحياء ميلاني بيرجمان من  مركز هلمهولتس في تموز/يوليو 2012  بالبحث عن النفايات الطافية في مضيق  فرام بين شرق جرينلاند وأرخبيل سفالبارد النرويجي ، وتم رصد ما مجموعه 31 قطعة  من القمامة على مسافة 5600 كيلومتر

ورغم أنه من غير الواضح كيف انتهى الحال بالنفايات الطافية في الشمال،  قالت بيرجمان إنها ربما تكون قادمة من دوامة نفايات تكونت  في بحر  بارنتس شمال النرويج وروسيا

وقال الباحثون إن النفايات الطافية تشكل تهديدا على وجه التحديد للطيور  البحرية التي تتغذى على الفرائس التي تطفو على سطح البحار.

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