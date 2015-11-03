المنتخب السعودي ينسحب رسميا من مباراته أمام فلسطين

المنتخب الفلسطيني والمنتخب السعودي

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم الثلاثاء، انسحابه من مباراته أمام منتخب فلسطين ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال روسيا 2018، وكأس آسيا بالإمارات 2019، والتي كانت مقررة الخميس المقبل في رام الله.

وباءت محاولات الاتحاد السعودي لنقل المباراة إلى ملعب محايد بالفشل بعد تمسك مسؤولي الاتحاد الفلسطيني بإقامة المباراة في رام الله.

وكان الاتحاد الدولي "فيفا" حدد موعد مباراة منتخبي فلسطين والسعودية في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر الحالي على أرض الأول.

وجاء قرار الفيفا بعد اجتماع اللجنة المختصة بتصفيات كأس العالم برئاسة خوان أنخل نابوت، علما بأن الاتحاد الدولي قرر في بادئ الأمر إقامة المباراة على ملعب محايد، لكن الاتحاد الفلسطيني اعتبر القرار "ظالما"، فاستضاف فيفا بعدها رئيسي الاتحادين الفلسطيني جبريل الرجوب والسعودي أحمد عيد لبحث الموضوع قبل أن يتخذ قرارا ثانيا بتأجيل المباراة التي كانت مقررة في الثالث عشر من الشهر الماضي إلى موعد لاحق بعد اعتراض السعودية على إقامتها في رام الله والخضوع للإجراءات الإسرائيلية من أجل المرور إلى الضفة الغربية.

وكان الاتحاد الإماراتي قد طالب بإقامة المباراة في أسرع وقت ممكن حفاظا على مبدأ تكافؤ الفرص بين منتخبات المجموعة التي يلعب ضمنها .

وسبق ولعبت الإمارات أمام فلسطين على ملعب فيصل الحسيني في رام الله وخضع وقتها المنتخب الإماراتي لجميع الإجراءات الإسرائيلية .