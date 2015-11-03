الغارديان : لندن منحت حجازي حصانة ضد اعتقاله في بريطانيا

حجازي أثناء لقائه وزير الدفاع البريطاني في لندن

أفاد محامون لصحيفة الغارديان البريطانية أن الحكومة البريطانية منحت حصانة استثنائية لرئيس أركان الجيش المصري محمود حجازي حالت دون اعتقاله أو استجوابه في بريطانيا

وقد اتخذت الحكومة البريطانية هذا القرار خلال زيارة حجازي إلى لندن الشهر الماضي . ويقول معارضو هذه الخطوة إن رئيس الأركان المصري متورط في أعمال تعذيب بحق معارضين للنظام

وأضافت الجارديان أن شرطة سكوتلاند يارد ردت في البداية بالإيجاب بشأن اعتقال حجازي ثم عدلت عن رأيها وقالت إنه تم منح حجازي حصانة

من جانبهم يقول محامون عن حزب الحرية والعدالة المصري إن ذلك يعد سابقة قد تستخدم لمنع اعتقال أو مساءلة مسؤولين مصريين في الوفد المرافق للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي سيزور لندن غدا الأربعاء .ويعتزم هؤلاء المحامون رفع دعوى من أجل إعادة النظر في هذه الحصانة الممنوحة استثنائيا للمسؤولين المصريين.