أمير قطر: حافظنا على نمو اقتصادنا رغم انخفاض أسعار النفط

قال الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، إنه "على الرغم من حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط وانخفاض أسعار النفط حافظنا على نمو اقتصادنا".

وأضاف في كلمة لدى افتتاح سموه دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى القطري أنه يتم إعداد الموازنة العامة للدولة لعام 2016 لتبدأ من أول يناير آخذة في الاعتبار انخفاض أسعار النفط.

وتابع أمير دولة قطر: "لا أخفي عليكم أن انخفاض أسعار النفط يدعو للحيطة والحذر وليس للخوف"، موضحاً أن المفتاح لعبور هذه المرحلة بسلام أن يدرك كل منا تحمل مهام المسؤولية وأعباءها.

وأردف: "نريد مساهمة رأس المال المحلي في الاقتصاد الوطني من أجل تحقيق الربح".

وأكد "الشيخ تميم" على تواصل جهود دولة قطر مع شقيقاتها بمجلس التعاون الخليجي لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.