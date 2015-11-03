أسرار الأناناس.. يزرع في 60 دولة و تجارته بـ 8 مليارات دولار

تم استئناس الأناناس منذ نحو ستة آلاف

الأناناس هو الثمار الاستوائية التي يعشقها الملايين في شتى أنحاء العالم سواء كانت في صورة شرائح أو قطع أو عصير أو مربى أو على سطح الكعكة أو في الآيس أو الزبادي أو غير ذلك.

يعتبر الأناناس ثاني أهم فاكهة استوائية بعد محصول الموز ويزرع في 60 دولة ويقدر حجم تجارته السنوية بأكثر من ثمانية مليارات دولار.

وتم استئناس نبات الأناناس من الحالة البرية منذ نحو ستة آلاف عام في مناطق تشغل الآن جنوب غرب البرازيل وشرق باراجواي ويزرع حاليا في المناطق الاستوائية والمدارية في شتى أرجاء العالم.

وأخيرا باحت فاكهة الأناناس بأسرارها الجينية حيث قال الباحثون في جامعة إيلينوي الأمريكية إنهم انتهوا من رصد التسلسل الجيني لجينوم الأناناس وعلموا الكثير عن سر تحمله للجفاف الخاصية الفريدة التي يتبعها في عملية التمثيل الضوئي الخاصة بتحويل الضوء إلى طاقة كيميائية.

وقال "راي مينج" أستاد بيولوجيا النبات بجامعة ايلينوي إن معرفة الجينوم تقدم الأساس لاستنباط أصناف وسلالات منزرعة تقاوم الأمراض والاصابات الحشرية مع تحسين جودة المنتج وانتاجيته وبقائه طازجا لأطول فترة ممكنة.

وفي ضوء توقعات التغير المناخي قال الباحثون إن فهم التركيب الجينومي للأناناس قد يساعد في استنباط محاصيل مقاومة للجفاف مع التعديل الوراثي لنباتات مثل القمح والارز كي تستعين بنفس عملية التمثيل الضوئي التي يستخدمها الأناناس علاوة على النهوض بتكنولوجيا الصناعات الغذائية.