يوتيوب يسمح بتشغيل الفيديوهات بدون إنترنت في 5 دول عربية

شعار يوتيوب

أطلق موقع "يوتيوب" خاصيّة إعادة تشغيل مقاطع الفيديو من دون اتصال بالإنترنت في خمس دول عربيّة هي (مصر – الجزائر – الأردن – اليمن – ليبيا).

وفي مدوّنة على "غوغل آرابيا"، ذكرت إدارة "يوتيوب" أنّه "رغم زيادة نسب استخدام الهواتف الذكية في مصر والجزائر والأردن وليبيا واليمن، ما زال توافر شبكة إنترنت فائقة السرعة بأسعار معقولة من التحديات الكبيرة التي تواجه مستخدمي الهواتف المحمولة في تلك الدول".

وأوضحت إدارة الموقع أنّه نتيجةً لذلك، عمل فريق الموقع على إيجاد حلول مبتكرة لتقليل الحاجة لنقل البيانات بسرعة عند استخدام منصتها للتيسير على مستخدمي YouTube في الأماكن التي يصعب فيها الحصول على شبكة الإنترنت.

وتتيح تلك الخاصية المبتكرة إمكانية حفظ العديد من مقاطع الفيديو التي يرغب المستخدمون في مشاهدتها على تطبيق يوتيوب على هواتفهم الذكية، بحيث يمكنهم مشاهدتها وقتما يريدون، خاصة خلال الأوقات التي تنقطع فيها خدمة الإنترنت أو تكون بطيئة.

وتمكّن هذه الخدمة مستخدمي يوتيوب من حفظ ومشاهدة هذه الفيديوهات بدون الحاجة للاتصال بالإنترنت من خلال الضغط على زر "offline"، وذلك بالنسبة لجميع مقاطع الفيديو التي تدعم تلك الخاصية. وعند الانتهاء من حفظ الفيديو، تستطيع مشاهدته بدون إنترنت خلال 48 ساعة من وقت حفظه، وبالتالي يمكنك الاستمتاع بمشاهدته خلال هذه الفترة بدون أن تحمل هم وجود أو بطء شبكة الإنترنت. لكنّ الخدمة لا تتضمن الفيديوهات الموسيقية.