"هولندي" بتنظيم الدولة يرغب في تناول السوشي ومعانقة والدته

يلمظ يداعب طفله

إسرافيل يلمظ وهو مواطن هولندي من أصل تركي، وكان جنديا في الجيش الملكي الهولندي حتي عام 2013، ولكنه في ذلك العام حدث له تحول دراماتيكي في حياته؛ حيث التحق بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام ليقاتل تحت رايته.

وبعد تعطل حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وإنستغرام لجأ إلى موقع تامبلر.

و نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، حوارا طريفا جرى بين يلمظ والجمهور على تامبلر.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأسئلة التي أجاب عنها "يلمظ" تنوعت بين المواضيع الشخصية والتقنية والعقائدية، فسأله أحدهم عما إذا كان يشعر بافتقاد لوالدته، وأجاب أنه يفتقدها في بعض الأحيان، فيما سأله آخر عن مدى استخدامه لمنتجات "أبل"، فقال إنه غير مسموح له باستخدامها، وإنه اضطر لبيع جهاز "أي فون" الخاص بزوجته.

وسأله شخص آخر عن مدى شرعية استخدامه لموقع تامبلر، فأجاب أنه طالما يستخدم الموقع في أمور مشروعة فلا حرج من استخدامه،.

وفي رد على سؤال لصحيفة نيويورك تايمز حول هجمات باريس الدموية، اعتبر "يلمظ" أنها رد فعل عادل على قصف القوات الجوية الفرنسية لمواقع التنظيم.

وكان يلمظ قد ذكر قبل عام خلال مقابلة مع هيئة التليفزيون والإذاعة الهولندية أنه ليس لديه نية في العودة إلى بلاده لتنفيذ أية هجمات إرهابية، وأنه فقط يريد أكل "سوشي"، وأن يعانق والدته عناقا حارا.

وكشف أنه "التحق بتنظيم الدولة لأنه لا توجد جماعة تنفذ الشريعة على أكمل وجه ممكن، أو ترعى شؤون الناس مثله"، مضيفا أنهم "قادرون على حكم الناس، وإقامة شرع الإسلام على نطاق واسع، وحماية المسلمين وثرواتهم وصحتهم وعقيدتهم".

وأوضحت نيويورك تايمز أن الأسئلة والإجابات مع يلمظ عبر موقع تامبلر تخللتها لقطات من حياته، منها صورة ابنه الجديد، وصور لمقاتلي تنظيم الدولة وهم يحتضنون قططا صغيرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن تنظيم الدولة أقرّ التجنيد الإجباري في مدينة الرقة شمال سوريا، وعرض مكافآت لمن يستطيع تجنيد أشخاص جدد للقتال معه، ما قد يشير إلى بداية أزمة في صفوف التنظيم، وذلك بعد الخسائر الكبيرة التي وقعت في صفوفه في الآونة الأخيرة، وهدّد التنظيم كل من يتخلف عن الاستجابة بعقوبات شديدة.